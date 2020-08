The Mandalorian - Jon Favreau o tworzeniu serialu dla nowych i starych widzów

Disney+

The Mandalorian jest serialem dobrze ocenianym przez widzów, który doczeka się w 2. sezonu na Disney+. Twórca produkcji, Jon Favreau w jednym z wywiadów powiedział nieco więcej o podejściu do tworzenia serialu, gdzie starano się przemówić do starych i wiernych fanów Gwiezdnych Wojen oraz zupełnie nowych widzów.

Serial zadebiutował na Disney+ w listopadzie 2019 roku zbierając dobre oceny krytyków i widowni, która wśród fanów Gwiezdnych Wojen bardzo często jest podzielona. Ostatecznie udało się stworzyć serial oceniany relatywnie dobrze przez większość fanów: starych wyjadaczy gwiezdnego uniwersum i tych wchodzących dopiero do tego świata. Jon Favreau wyjaśnia, że od początku taki był ich zamiar przy tworzeniu serialu.

Chcieliśmy powrócić do korzeni, które zainspirowały powstanie oryginalnych Gwiezdnych Wojen i zmniejszyć skalę opowiadanych historii, ponieważ ma to duże znaczenie szczególnie dla nowych widzów, którzy wchodzą w ten świat. Dzięki innemu medium można było zacząć od nowego zestawu bohaterów, aby wprowadzić nową publiczność.

fot. Disney

W rozmowie z Deadline Favreau wspomniał też o naukach wyciągniętych przy pracy dla Marvel Studios i Kevina Feige. Chodzi o pamiętanie zawsze o najwierniejszych fanach, którzy napędzają swoje ulubione serie, ale też potrzebie wprowadzania do historii młodych i nowych widzów, którzy nie mają bagażu doświadczeń z poprzednimi odsłonami popularnej marki.

I dlatego tak naprawdę opowiadasz dwie historie naraz. Przedstawiasz historię dla nowych osób, ale także dla ludzi, którzy są zintegrowani z tym światem i musisz się upewnić, że ich oczekiwania też uszanujesz.

2. sezon serialu zadebiutuje na Disney+ w 2020 roku.