The Mandalorian - zmiana kompozytora muzyki w 3. sezonie. Fani w szoku

Ludwig Göransson po pracy nad pierwszymi sezonami The Mandalorian nie będzie tworzyć muzyki w 3. sezonie. Choć tematy muzyczne stworzone do tej pory nadal będą wykorzystywane, nowej muzyki kompozytora nie usłyszymy. Zastąpi go Joseph Shirley, który pracował nad serialem Księga Boby Fetta Co ciekawe, Göransson tak samo musiał zrobić niedawno z serią Creed. Trzecia część też przypadła Shirleyowi.

The Mandalorian bez Ludwiga Göranssona

Dlaczego kompozytora nie będzie w ekipie? Oficjalnego powodu nie podano, ale on wydaje się oczywisty. Terminarze są zapełnione, bo dzięki pracy przy serialu oraz oscarowi za Czarną Panterę, kompozytor cieszy się uznaniem. Obecnie tworzy muzykę do filmu Oppenheimer w reżyserii Christophera Nolana i najpewniej dlatego nie mógł być w dwóch miejscach na raz.

The Mandalorian - premiera 1 marca 2023 roku na Disney.