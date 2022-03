The Mandalorian - Mace Windu powróci do świata Gwiezdnych wojen w serialu?

fot. materiały prasowe

Obecnie trwają prace na planie 3. sezonu popularnego serialu The Mandalorian. Mieliśmy już w produkcji Disney+ wielkie powroty do świata Gwiezdnych wojen choćby w postaci Boby Fetta, dlatego widzowie czekają na kolejne. Jedną z postaci, którą chcieliby zobaczyć ponownie jest Mace Windu. Samuel L. Jackson, który wcielał się w bohatera w trylogii prequeli w rozmowie w programie Happy Sad Confused zdradził ogromną chęć powrotu do roli. Co ciekawe wyjawił, że nawet rozmawiał na ten temat z Bryce Dallas Howard, która dla przypomnienia reżyseruje odcinki 3. sezonu produkcji.

Sama Howard zareagowała na wypowiedź Jacksona tak:

Ponadto do sieci trafiło nowe zdjęcie z planu 3. sezonu serialu, które zdradza powrót do produkcji Axe Wovesa. Postać zadebiutowała w 2. serii, gdzie pojawił się u boku Bo-Katan i Koski Reeves.

https://twitter.com/mandoleaks/status/1504170773686194179

