The Mandalorian - Mandaloriańskie klany zjednoczą się w 3. sezonie? Christopher Lloyd w obsadzie

W obsadzie 3. sezonu The Mandalorian zobaczymy Christophera Lloyda, aktora znanego z serii Powrót do przyszłości. Według informacji Deadline, będzie to gościnny występ, ale nie ujawniono żadnych szczegółów na temat roli. Obecnie powstają zdjęcia do 3. sezonu w południowej Kalifornii.

Przypomnijmy, że akcja serialu rozgrywa się kilka lat po Powrocie Jedi w miejscu znanym jako Zewnętrzne Rubieże. Głównym bohaterem jest jeden z Mandalorian, łowca nagród i najemnik, w którego wciela się Pedro Pascal. Do sieci trafiły przecieki informacji na temat finału 3. sezonu. Doniesienia z produkcji zostały podane przez Bespin Bulletin, więc trzeba brać je z przymrużeniem oka, ale jednocześnie uważać na możliwe spoilery.

Bespin Bulletin pisze prawdopodobnie o finale sezonu, w którym dojdzie do zjednoczenia ocalałej społeczności Mandalore. Wspomniana zostaje kopalnia Mandalore, o której mówiła The Armorer w jednym z odcinków Księgi Boby Fetta. Kręcono sceny, w których w tle była duża góra ze śniegiem. W pobliżu znajdowali się Din Djarin, The Armorer i Paz Vizsla oraz Bo Katan i Straż Śmierci. Din, Grogu niesiony przez IG-11 oraz reszta tej ekipy, stali przy zamarzniętym zbiorniku wodnym, coś na wzór jeziora lub oceanu. To ma być podobno ważny moment w serialu.

W tym sezonie ma dojść do zjednoczenia klanów z Mandalore. Mamy zobaczyć wielu różnych Mandalorian z nietypowymi elementami zbroi - do łatania zastosowano między innymi wyposażenie Szturmowców. W serialu mają pojawić się "starszy jasnoskóry mężczyzna" oraz "starszy ciemnoskóry mężczyzna", którzy są przywódcami opozycyjnych sił Mandalorian, ale nie są zbyt chętni do zjednoczenia. Jest też około 15 dziecięcych Mandalorian, walczących u boku swoich rodziców.

W jednej z jaskiń nakręcono ceremonię, prawdopodobnie ceremonię oczyszczenia. Na potrzeby sceny zbudowano gigantyczny basen, grały bębny i zbudowano odpowiedni nastrój.

Był też ogromny znicz, w którym Bo Katan zapaliła ogień, a wszyscy skandowali "Za Mandalore", klaszcząc w swoje rękawice.

W finale ma dojść do przebudzenia Mythosaura. Źródło spekuluje, że jest to powód zjednoczenia się klanów.

Dojdzie do starcia z potworem, które kręcone było kilka dni. Ostatecznie bohaterom uda się mu stawić czoła.

