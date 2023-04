The Mandalorian - ojciec postaci z Przebudzenia Mocy pojawił się w serialu. Może odegrać istotną rolę

materiały prasowe

W sekwencji otwierającej 7. odcinek 3. sezonu serialu The Mandalorian, wprowadzona zostaje Rada Cieni, w której jednym z członków jest Brendol Hux, ojciec Generała Huxa znanego z filmu Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy. Wprowadzenie tej postaci było nie tylko sprytnym powiązaniem serialu z trylogią sequeli, ale też warto pamiętać, że Brendol Hux ma w tym świecie istotną rolę do odegrania.

Sytuację z pojawieniem się tej postaci można traktować zatem na dwa sposoby - powiązanie serialu z tym, co znamy z sequeli, ale też jest to easter egg. Okazuje się bowiem, że rolę ojca Generała Huxa zagrał Brian Gleeson, a zatem brat Domhnall Gleesona, który grał Huxa w kinowych filmach. Ta dbałość o szczegóły może cieszyć fanów, bo nie tylko wiek bohaterów zgadza się na linii czasu Star Wars, ale podobieństwo jest wystarczające, aby pokazać, że są spokrewnieni. Jeśli chodzi o znaczenie Brendola dla szerszego uniwersum, to była to postać zaangażowana w różne istotne okresy tego świata. Hux służył w Wielkiej Armii Republiki podczas Wojen Klonów, pracując tam jako młodszy oficer. Podczas wojny Hux był odpowiedzialny za przekazywanie Wielkiej Armii różnych taktyk i strategii, które zostały opracowane przez generałów Zakonu Jedi. Hux służył przez cały okres Wojen Klonów, a następnie przeszedł na stronę Imperium, gdy Republika upadła.

Po pewnym czasie służby w wojsku Imperium, Hux został przeniesiony do Akademii Imperialnej na planecie Arkanis. W czasie swojego pobytu tam, Hux awansował do tytułu komendanta. Ostatecznie, po upadku Imperium w bitwie o Endor, Hux został uwięziony przez Nową Republikę podczas oblężenia Arkanis. Pomimo oblężenia, Huxowi udało się uciec dzięki łowcy nagród o imieniu Mercurial Swift na polecenie admirała floty Imperium, Galliusa Raxa. Rax był odpowiedzialny za zaciągnięcie Huxa do Imperialnej Rady Cienia, którą można było zobaczyć we wspomnianym odcinku serialu. Hux służył Imperium jeszcze długo po bitwie o Jakku, kształtując przy okazji formację Najwyższego Porządku.

Jeśli zaś chodzi o serial, to ma on na pewno plany wobec Thrawna i Imperium. Niewykluczone, że aby ściślej pokazać, jak rodził się Najwyższy Porządek pod dowództwem między innymi Generała Huxa, a zatem jego syna, postać ta odegra jeszcze w tym serialu istotną rolę.