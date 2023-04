The Mandalorian - reżyser potwierdza, że Din Djarin nie jest już jedynym głównym bohaterem

materiały prasowe

The Mandalorian zaczęło się jako serial o Dinie Djarinie i Grogu, ale z czasem fani zaczęli zastanawiać się, czy to jeszcze produkcja o tych bohaterach. Z kolejnymi odcinkami odkrywaliśmy coraz więcej miejsc i nowych postaci i szybko okazało się, że The Mandalorian nie musi oznaczać wyłącznie Din Djarina.

Rick Famuyiwa, producent i reżyser odcinków serialu, powiedział w rozmowie z IGN, że teraz tytuł serialu jest jeszcze pełniejszy właśnie przez to, że możemy go przypisać różnym bohaterom.

Kto jest tytułowym Mandalorianinem w tym momencie? Myślę, że to może być każdy. I myślę, że to jest to, co próbujemy zdefiniować na wiele sposobów, czyli co to znaczy być Mandalorianinem?

materiały prasowe

Jak wspomniał Famuyiwa, w ostatnim odcinku serialu, gdy Din oddaje Mroczy Miecz Bo-Katan, odchodzi dosłownie na bok i przekazuje pałeczkę tej bohaterce. Zobaczymy jak to rozwinie się w przyszłości, ale wiele wskazuje na to, że Bo-Katan stanie się równie istotną postacią dla tej produkcji, co Din Djarin.