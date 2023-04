Marvel - Carnage zapoluje w multiwersum. Nowy symbiont wygląda jak dziecko Venoma i Groota

Fot. Marvel

Podczas C2E2 pojawiły się ważne informacje na temat komiksów Marvela. Ogłoszono wiele nowych tytułów: Web of Carnage, Death of the Venomverse i Edge of Venomverse Unlimited Infinity Comic. Pokazano też okładki do czwartego i piątego numeru Extreme Venomverse, na których widać nowe symbionty. A to nie wszystko. Szczegóły opisaliśmy poniżej.

Co wiemy o nowych komiksach Marvela? W Web of Carnage (Ram V, Francesco Mann i inni) tytułowy symbiont będzie chciał przejąć tytuł Króla w Czerni. Z kolei w limitowanej serii Death of the Venomverse (Cullen Bunn i Gerardo Sandoval), Carnage zostanie wysłany na misję w multiwersum, podczas której będzie miał zabić wszystkich Venomów. Za to w zeszycie Edge of Venomverse Unlimited Infinity Comic (Clay McLeod Chapman) pojawi się... nowy zaskakujący Venom.

Jeśli chodzi o powracające tytuły, w kolejnych zeszytach Extreme Venomverse pojawią się nowe symbionty, w tym: postać zainspirowana anime i mangą, rekin i ktoś, kto wygląda jak dziecko Venoma i Groota.

CULT OF CARNAGE MISERY #1

Warto dodać, że taka ilość komiksów o symbiontach wynika z wydarzenia Summer of Symbiotes, zorganizowanego z okazji 35. rocznicy Venoma. W jego ramach w maju pojawią się między innymi jeszcze takie tytuły jak Cult of Carnage: Misery i Carnage Reigns.