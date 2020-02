The Mandalorian - w serialu użyto ujęć z filmu Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja

Pierwszy sezon The Mandalorian zakończył się w grudniu i można śmiało powiedzieć, że większość fanów jest z niego zadowolona. Szczególnie biorąc pod uwagę, że ton serialu jest dość zbliżony do tego z Oryginalnej Trylogii. A trochę sobie z niej pożyczył.

Zgodnie z ostatnim artykułem ICG Magazine na temat zdjęć i technologii serialu, produkcja dosłownie pożyczyła sobie materiał z klasycznych filmów. Magazyn przeprowadził wywiad z przełożonym ILM VFX, Richardem Bluffem, który wyjaśnił, które sceny z filmu Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja znalazły się w show platformy Disney+.

Na przykład w odcinku piątym jest scena, w której Mando widzi dwie banthy w oddali. Byłem nieugięty i twierdziłem, że nie powinniśmy budować w pełni animowanej i uzbrojonej futrzanej banthy specjalnie do dwóch ujęć i zasugerowałem, by sięgnąć po Nową nadzieję. Wiedziałem, że mogę stworzyć projekt ujęcia tak, by te banthy wykorzystać - ujawnił Bluff. - Kiedy Mando leci w stronę Tatooine, faktycznie widzimy matowy obraz [Ralpha McQuarrie] widoczny na początku oryginalnego filmu - dodał. - Wykorzystaliśmy też ponownie obraz Mos Eisley do przelotu; w jednym przypadku wysłałem fotografa dokładnie w to miejsce, w którym George [Lucas] przechwycił swoje ujęcie, przechwytując elementy w wysokiej rozdzielczości, abyśmy mogli w razie potrzeby tę rozdzielczość zwiększyć.

Niedawno showrunner serialu The Mandalorian, Jon Favreau, wypowiedział się o inspiracji stojącej za najpopularniejszą postacią tej produkcji.

Myślę, że wspaniałe w tym, co stworzył George [Lucas], jest to, że oryginalny Yoda, czyli postać, z którą dorastaliśmy, był zawsze okryty tajemnicą. To właśnie czyniło go tak archetypowym i mitycznym. Wiemy, na czym opiera się jego zachowanie i co za nim stoi, ale nie znamy zbyt wielu szczegółów na temat tego, skąd pochodzi ani nawet jaki jest jego gatunek. Myślę, że dlatego ludzie są tak ciekawi tego zielonego malucha, który jest tego samego gatunku.

The Mandalorian: sezon 2. - premiera już w październiku 2020.