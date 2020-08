The Mandalorian: sezon 2 - znamy powód opóźnienia premiery trailera

Źródło: materiały prasowe

Miłośnicy Gwiezdnych Wojen z niecierpliwością oczekują zwiastuna zapowiadającego drugi sezon serialu The Mandalorian. Pogłoski o tym, jakoby trailer miał pojawić się 21 lub 22 sierpnia okazały się być nieprawdziwe. Teraz wiemy, co najprawdopodobniej było przyczyną opóźnienia. Okazało się bowiem, że jeszcze dwa tygodnie temu Rosario Dawson portretująca Ahsokę Tano kręciła sceny do celów marketingowych, czyli najpewniej właśnie do wyczekiwanego trailera. Nakręcony materiał przedstawia Ahsokę Tano, która odziana w szary płaszcz walczy z dwoma łowcami nagród.

Jest jednak coś, co fanom Ahsoki Tano może osłodzić oczekiwanie na zwiastun serialu. Firma Hot Toys ujawniła, jak będą wyglądać figurki przedstawiające bohaterów serialu Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów: Ahsokę Tano oraz żołnierzy-klonów. Figurki będą dostępne w wersji standardowej oraz deluxe. Zdjęcia obejrzycie w naszej galerii.

Figurki The Mandalorian

Trzeba przyznać, że precyzja wykonania figurek robi wrażenie!

Zobacz także:

The Mandalorian: Czy Moff Gideon ma połączenie z Mocą?

Przy okazji warto poruszyć pewną kwestię, która po obejrzeniu pierwszego sezonu The Mandalorian nurtowała fanów Gwiezdnych Wojen. Mianowicie - czy Maff Gideon ma połączenie z Mocą? Portretujący tę postać Giancarlo Esposito w rozmowie z SYFY WIRE wyznał, że to całkiem możliwe:

Mogę powiedzieć, że jest taka możliwość. Nie mogę powiedzieć, czy na pewno jest to prawda, ale widzieliśmy, jak wychodzi z TIE fightera, widzieliśmy go także z Darksaberem. Można powiedzieć, że nadchodzą pewne niespodzianki co do jego połączenia z Mocą.

A Wy jak sądzicie?