The Mandalorian: sezon 2 - spoilerowe zdjęcia zabawki z Baby Yodą. Co oznaczają?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

W sieci możemy zobaczyć zdjęcia figurek Funko Pop z 2. sezonu The Mandalorian. Jedno zdjęcie zostało przez wszystkich uznane za spoilerowe i wywołało lawinę spekulacji.

Widzimy, że Baby Yoda stoi obok jakiegoś pojemnika z jajami. Padło podejrzenie, że to musi mieć związek z postacią malca. Być może to kanister z placówki do klonowania, bo wiemy, że w pierwszym sezonie rolę odegrał naukowiec związany z klonami. Czyżby tak powstał Baby Yoda? Nasuwa się skojarzenie z Parkiem Jurajskim, w którym sklonowane dinozaury wykluwały się z jaj. Nie wiemy nic o rasie Yody, więc niewykluczone, że jaja są związane z procesem rozmnażania.

Są to tylko spekulacje, którą krążą po sieci. Oficjalnych informacji ani plotek na ten temat na razie nie ma. Poza Baby Yodą mamy też figurki dwóch innych postaci. Zobaczcie sami:

The Mandalorian - sezon 2

Co mogą oznaczać te jaja? Dajcie znać w komentarzach.

The Mandalorian - premiera 30 października na Disney+.