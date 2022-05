The Mandalorian - Kathleen Kennedy o sukcesie, który zmienił podejście Lucasfilmu

materiały prasowe

The Mandalorian zadebiutował na Disney+ w 2019 roku i okazał się wielkim sukcesem platformy. Fani przychylnie oceniali pierwszy aktorski serial z uniwersum Gwiezdnych Wojen i stało się jasne, że po nieudanym zwieńczeniu trylogii sequeli filmem Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie, to są Star Wars, na jakie czekali fani.

Szefowa Lucasfilm, Kathleen Kennedy podczas rozmowy ze ScreenRant przyznała, że The Mandalorian całkowicie zmienił i ukierunkował wszystko, co studio robiło z Gwiezdnymi Wojnami.

To niesamowite, że w ciągu tych trzech lat - waham się powiedzieć, że w okolicach pandemii, ale tak naprawdę to właśnie wtedy - telewizja eksplodowała. Tak się złożyło, że mieliśmy gotowy do emisji serial The Mandalorian i to zmieniło, ukierunkowało wszystko, co robiliśmy przez długi czas. Świetnie się przy tym bawiliśmy. Realizujemy tak wiele różnych historii i programów, rozwijamy postacie i rozszerzamy działalność w sposób, z którego trzy lata temu chyba nei zdawaliśmy sobie sprawy.

Sukces serialu zaowocował spin-offem zatytułowanym Księga Boby Fetta, a także zamówieniem kolejnych seriali - Star Wars: Ahsoka i Star Wars: Skeleton Crew. Obecnie zadebiutował Obi-Wan Kenobi, a przed nami też serial Andor.

Portal The Hollywood Reporter podaje tez, że Bryce Dallas Howard powróci jako reżyserka w 3. sezonie The Mandalorian. Aktorka, ale też reżyserka, nakręciła w 1. sezonie odcinek zatytułowany Sanctuary, odcinek The Heiress w sezonie drugim oraz epizod Return of the Mandalorian z serialu Księga Boby Fetta.