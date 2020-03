The Mandalorian - wzrost sprzedaży zabawek Baby Yody. Wszystko przez koronawirusa

Epidemia koronawirusa doczekała się nieoczekiwanego skutku ubocznego. Domowa kwarantanna, której zostali poddani ludzie na całym świecie doprowadziła do potrojenia liczby zarejestrowanych subskrybentów platformy streamingowej Disney+. Jedną z najpopularniejszych produkcji serwisu jest serial The Mandalorian dziejący się w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Potrojenie liczby użytkowników przyczyniło się do ogromnego zainteresowania zabawkami ze znanym z serialu Baby Yodą. Firma Hasbro zauważyła nagły wzrost liczby zabawek przedstawiających bohatera, które są zamawiane i kupowane przez fanów The Mandalorian. Jak widać kwarantanna spowodowała, że jeszcze więcej dzieci zakochało się w tej postaci.

Dla przypomnienia serial opowiada o łowcy nagród pracującym w Zewnętrznych Rubieżach galaktyki daleko od wpływów Nowej Republiki. Fabuła rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z filmu Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi, kiedy jeszcze Najwyższy Porządek nie zagrażał galaktyce.

The Mandalorian - premiera 2. sezonu na platformie Disney+ w październiku tego roku.