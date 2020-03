The Mandalorian - Michael Biehn w obsadzie 2. sezonu serialu! Kogo zagra?

Michael Biehn zagra w 2. sezonie serialu The Mandalorian platformy Disney+. Szczegóły roli aktora są trzymane w tajemnicy, jednak według portalu Making Star Wars Biehn ma wcielić się w postać łowcy nagród, z którym w przeszłości spotkał się już główny bohater produkcji. Podobno w 2. sezonie powróci również Bill Burr jako Mayfield. Dla przypomnienia postać ta zadebiutowała już w 1. sezonie, ale zginęła z ręki głównego bohatera. Najprawdopodobniej pojawi się on w retrospekcjach.

Ponadto znany z serialu Werner Herzog wypowiedział się na temat postaci Baby Yody. W porównaniu do fanów aktor i reżyser nie twierdzi, że jest on słodki. Uważa go raczej za pionierski krok w historii robotyki używanej w produkcjach filmowych i telewizyjnych.

Dla przypomnienia serial opowiada o łowcy nagród pracującym w Zewnętrznych Rubieżach galaktyki daleko od wpływów Nowej Republiki. Fabuła rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z filmu Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi, kiedy jeszcze Najwyższy Porządek nie zagrażał galaktyce. Showrunnerem projektu jest Jon Favreau. W obsadzie 2. sezonu znajdują się między innymi Pedro Pascal, Giancarlo Esposito, Rosario Dawson oraz Gina Carano.

The Mandalorian - premiera 2. sezonu na platformie Disney+ w październiku tego roku.