The Mandalorian - zbroja inspirowana Bobą Fettem na nowych szkicach koncepcyjnych

źródło: materiały prasowe

Ujawniono nowe strony z książki The Art of The Mandalorian, które przedstawiają pierwotne pomysły na wygląd głównego bohatera. Książka zostanie wydana w grudniu i przedstawi wiele ciekawych szkiców prezentujących pierwotne pomysły na wygląd bohaterów serialu The Mandalorian.

Na skanach nowych stron widzimy wygląd postaci Din Djarina. Trudno nie dostrzec inspiracji strojem Boby Fetta. Ostatecznie postać tytułowego bohatera odeszła mocniej od podobnych skojarzeń, dzięki czemu widzowie podczas seansu nie musieli przywoływać wizerunku kultowego łowcy nagród. Pozostałe szkice pokazują dodatkowo kołyskę dla Baby Yody i samo Dziecko, które początkowo miało inne szaty. Zobaczcie:

The Mandalorian - szkic

Zobacz także:

Premiera 2. sezonu 30 października na Disney+.