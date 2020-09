The Mandalorian - zdjęcia z 2. sezonu i pierwsze informacje. Baby Yoda powraca!

fot. EW.com / FRANCOIS DUHAMEL/LUCASFILM LTD.

2. sezon The Mandalorian coraz bliżej. Oficjalnie rusza promocja dzięki portalowi EW.com, który opublikował pierwsze zdjęcia i rozmowy z twórcami. To oznacza, że zwiastun jest już tuż za rogiem.

W wywiadzie Jon Favreau (twórca, showrunner i scenarzysta The Mandalorian) twierdzi, że wpływ na sukces serialu miały niższe oczekiwania, niż w przypadku kinowych filmów. Sądzi, że widzowie oceniają seriale pod innym kątem i tworząc The Mandalorian dobrze wykorzystali to, jak mały jest ich świat historii.

Dave Filoni twierdzi, że istotne było nie przekombinować historii i zrobić ją w duchu Gwiezdnych wojen. Proste, klarowne archetypy to coś, co jego zdaniem ludzie lubią, bo to rozumieją. Łatwiej im sympatyzować z postacią tytułowego bohatera, bo jest on kimś w rodzaju rewolwerowca z Dzikiego Zachodu. Dlatego też tworząc taką historię przygodową sprawili, że była bardziej przystępna niż filmy, bo mogły ją chłonąć osoby, które nigdy nie widziały Star Wars.

Favreau tłumaczy, że Filoni jest jego ekspertem od Gwiezdnych wojen. Często mówi mu, które pomysły pasują do zasad uniwersum Star Wars, a które nie. Podobno zawsze ma dużo mocnych argumentów i przykłady.

O czym 2. sezon The Mandalorian?

2. sezon The Mandalorian ma przedstawić widzów większą historię tego świata. Przede wszystkim, jak zapowiada twórca, wyjdzie to ponad skupienie na Mandalorianinie.

- Historia będzie sprawiać wrażenie mniej izolowanej, ale każdy odcinek będzie mieć swój własny klimat. Mam też nadzieję, że widzowie dostrzegą większy rozmach. Wszystko jest większe, stawka historii jest wyższa, ale jednocześnie osobisty wątek Dziecka i Mandalorianina rozwija się w kierunku, który powinien spodobać się widzom - zapowiada Filoni.

Favreau zauważa, że dodają więcej postaci i to pozwala im śledzić w odcinkach różne wątki. Tym samym wtóruje słowom Filoniego podkreślając, że fabuła 2. sezonu nie będzie skupiać się tylko na tytułowym bohaterze i jego perypetiach. Za przykład inspiracji podaje Grę o tron, która pokazała, że śledzenie wątków różnych postaci na raz bardzo spodobało się widzom. Twórca na razie nie potwierdza, że te nowe postacie to Ahsoka Tano, Boba Fett i inni z kreskówek, o których informowały medialne doniesienia.

Większy rozmach ma być związany z tym, że wyższy budżet będzie bardzo zauważalny na ekranie. Część 100 mln dolarów budżetu pierwszego sezonu została przeznaczona na koszty początkowe, czyli budowę i opracowanie wielu rzeczy, które już istnieją i teraz można z nich korzystać. Nie ma informacji o budżecie 2. sezonu, ale można założyć, że to również 100 mln dolarów.

2. sezon ma mieć 8 odcinków i czas trwania każdego będzie różny, tak jak w pierwszym sezonie. Za kamerą 2. sezonu stoją m.in. Rick Famuyiwa, Carl Weathers (powróci też na ekranie jako Greef Karga), Dave Filoni, Robert Rodriguez i sam Jon Favreau, który wyreżyserował pierwszy odcinek.

Pedro Pascal potwierdza, że historia rozgrywa się od razu po wydarzeniach pierwszego sezonu i kieruje jego bohatera w bardzo niebezpieczne rejony galaktyki. Obiecuje, że twórcy znaleźli pomysły, jak podwyższyć jakościową poprzeczkę.

The Mandalorian - sezon 2

Gideon grany przez Giancarlo Esposito będzie kluczowym złoczyńcą w całym sezonie. Sam aktor zapowiada, że choć będzie on postrzegany jako czarny charakter, jego motywacje są szczytne. Chce osiągnąć cel, którego efekty mają być dobre dla wszystkich. Mamy zobaczyć Gideona bardziej w stylu dyplomaty i manipulatora, aczkolwiek aktor mówi też o scenach akcji. Zobaczymy, jak Gideon potrafi władać czarnym mieczem świetlnym. Zapowiada, że będzie prowadzić bardzo duży pojazd oraz... będzie mieć scenę sam na sam z Baby Yodą.

Twórcy wesoło opowiadają o wizycie George'a Lucasa na planie 2. sezonie, gdy Dave Filoni reżyserował odcinek. Śmieją się, że nawiązując do legendarnych historii z planu oryginalnej trylogii, Lucas zachęcał Filoniego, by szybciej kręcił. Przypomnijmy, że właśnie tak wyglądało reżyserowanie aktorów przez Lucasa w części IV - rzucał uwagi w postaci "szybciej" lub "bardziej intensywnie".

A tak porównawczo mówi Filoni o tym, czego wszyscy powinni oczekiwać po 2. sezonie:

- Każdy chce, aby Imperium Kontratakuje było lepsze od Nowej nadziei.

The Mandalorian - premiera 30 października w Disney+.