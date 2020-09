The Mandalorian - zwiastun 2. sezonu. Baby Yoda kradnie show!

fot. materiały prasowe

Pierwszy zwiastun 2. sezonu The Mandalorian jest teaserem, ale pokazuje wiele klimatycznych, efektowny scen z udziałem Mandaloriana i Baby Yody. W tle słyszymy rozmowę bohatera z pierwszego sezonu, w którym Mandalorianka z jego klanu powiedziała mu, że powinien znaleźć pobratymców malca. W tych słowach pada nawiązanie do Wojny Mandaloriańskiej, w której Jedi i Mandalorianie starli się w dużym konflikcie.

Potwierdzono też reżyserów wszystkich 8 odcinków. W kolejności za kamerą stoją Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed i Robert Rodriguez.

Dokładny czas trwania każdego odcinka nie jest znana. Jon Favreau, twórca, showrunner i scenarzysta powiedział jedynie, że będzie on różny.

The Mandalorian - zwiastun 2. sezonu

The Mandalorian - zwiastun 2. sezonu z polskim dubbingiem

Zapowiedź jest teaserem, więc na razie nie potwierdza ani plotek o dodatkowych castingach, ani też nie dementuje ich.

Intryguje postać pojawiają się w 50 sekundzie w momencie, gdy w tle pada słowa Jedi. Nie wygląda ona jednak jak Ahsoka i nie jest to Rosario Dawson, więc niewykluczone, że jest to tylko zmyłka. Potwierdzono, że aktorka, którą gra postać na ekranie jest wrestlerka Sasha Banks, o której czytaliśmy w plotkach. Mówiono, że gra Sabine Wren z serialu Star Wars: Rebelianci. Chociaż połowa plotki się potwierdziła, nadal nie wiemy, czy na pewno jest to popularna Mandalorianka.



Widzimy też, że pojawią znów pojawią się X-Wingi Nowej Republiki oraz Tatooine.

The Mandalorian - premiera 2. sezonu 30 października.