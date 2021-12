The Matrix Resurrections GeForce RTX - futurystyczne pecety rodem z Matrixa trafią w ręce szczęśliwych graczy

NVIDIA połączyła siły z wytwórnią Warner Bros. Pictures oraz specjalistami od modowania pecetów, aby stworzyć komputery, które należycie uczczą premierę Matrix Zmartwychwstania, kontynuacji kultowej trylogii sióstr Wachowski. Nie są to jednak zachowawcze pecety jakich pełno na rynku, a małe dzieła sztuki, które z powodzeniem sprawdziłyby się w roli eksponatów w muzeum gadżetów science-fiction.

Choć każde z urządzeń celuje w zgoła odmienną stylistykę, wszystkie łączy jedno – wydajne podzespoły. Wyposażono je w karty graficzne NVIDIA RTX, które pozwolą rozkręcić ustawienia najbardziej wymagających gier na ultra i cieszyć się zabawą w wysokiej rozdzielczości.

W poniższej galerii można podziwiać wszystkie komputery zaprojektowane w ramach tej filmowo-gamingowej kooperacji:

Digital Storm Backup Operator

Digital Storm Backup Operator jest efektem współpracy firmy Digital Storm oraz artysty Stefana Ulricha i wygląda jak pecet żywcem wyjęty z matriksowej serwerowni. Podzespoły z kartą graficzną GeForce RTX 2080 Ti oraz procesorem Ryzen 9 5950X na czele zamknięto w obudowie Digital Storm Aventum X. Ta jednak jest niemal niewidoczna, gdyż artysta przytwierdził do niej kilka małych monitorów, dwie klawiatury oraz zewnętrzny system chłodzenia, które przytłaczają całą sylwetkę urządzenia.

NZXT Nebuchadnezzar jest znacznie bardziej zachowawczym sprzętem autorstwa Dave'a Cathey'a. Twórca przy projektowaniu tego komputera inspirował się wyglądem Nabuchodonozora, statku Morfeusza. Artysta przyozdobił peceta ramionami mątw oplatającymi obudowę oraz kodem binarnym i napisem Matrix Resurrections na przedniej pokrywie. Wisienką na torcie jest zaś chłodzenie NZXT Z73 Kraken AIO, które na dużym, okrągłym panelu wyświetla wizerunek białego króliczka. Podobnie jak w Digital Storm Backup Operator, tu również zamontowano kartę graficzną GeForce RTX 3080 Ti, wsparto ją jednak nieco słabszym procesorem AMD Ryzen 7 5800X.

Ostatnim małym dziełem matriksowej sztuki jest fenomenalny twór Staszka “Tipa” Wiertelaka, który we współpracy z firmą NVIDIA zaprojektował komputer The Breacher. Sprzęt w niczym nie przypominający klasycznego peceta, który przywodzi na myśl skrzyżowanie retroelektroniki z matriksową technologią. Pod obudową tej technomaszkary pracuje karta GeForce RTX 3090 oraz procesor Ryzen 9 3950X.

A teraz czas na najważniejszą informację – komputery nie trafią do żadnego muzeum, a do szczęśliwców, którzy zgarną je w ramach konkursu organizowanego na społecznościowych profilach firmy NVIDIA. Osoby, które polubią profil korporacji i udostępnią bądź napiszą wpis z hashtagiem #MatrixResurrections, wezmą udział w losowaniu powyższych pecetów oraz pięciu kart GeForce RTX 3080Ti. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 grudnia, a regulamin konkursu dostępny jest pod tym linkiem.

Zobacz także:

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze