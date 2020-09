The Medium - klimatyczny zwiastun polskiego horroru

Bloober Team

Z okazji targów TGS 2020, krakowskie studio Bloober Team zaprezentowało nowy fabularny zwiastun ich najnowszej produkcji The Medium, której akcja rozgrywa się w Krakowie. Wideo przedstawia główną bohaterkę, Mariannę, która posiada umiejętności kontaktowania się z duchami i przenikania do ich świata. Materiał pokazuje również Paszczę, jedno z bardziej istotnych zagrożeń, które czai się na bohaterkę gry.

Oprócz tego przygotowano też specjalne powitalne wideo dla japońskich fanów, w którym przypomniano, że ścieżka dźwiękowa do polskiego horroru powstała we współpracy z weteranem branży, legendarnym japoński kompozytorem Akirą Yamaoką, który wcześniej pracował m.in. nad muzyką do serii Silent Hill.

The Medium zmierza na PC oraz Xbox Series X/S. Premiera gry w ostatnim kwartale tego roku.