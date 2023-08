The Morning Show - pełny zwiastun 3. sezonu. Będzie lepiej niż kiedykolwiek?

fot. Apple TV+

Pełny zwiastun 3. sezonu The Morning Show zapowiada powrót serialu na ekrany po prawie dwóch latach. Emisja drugiego sezonu rozpoczęła się w listopadzie 2021 roku, a 3. seria wystartuje we wrześniu 2023 roku. Opóźnienia to efekt pandemii i zawirowania w branży, które przesunęły wiele projektów i wprowadziły sporo chaosu. Wszystko jednak udało się nakręcić i jest on gotowy.

The Morning Show - zwiastun 3. sezonu

Jennifer Aniston oraz Reese Witherspoon ponownie grają główne role. W obsadzie są także Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Lee, Julianna Margulies, Jon Hamm oraz Nicole Beharie. Charlotte Stoudt jest showrunnerką. Poprzednia showrunnerka Kerry Ehrin teraz jest tylko konsultantką. Pamiętamy, że Apple TV+ zamówiło wcześniej 4. sezon.

The Morning Show- premiera odbędzie się 13 września 2023 roku i będzie on złożona z dwóch odcinków. Każdy kolejny co tydzień w środę. 3. sezon ma 10 odcinków. Serial dostępny będzie w platformie Apple TV+.