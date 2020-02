The Most Dangerous Animal of All - zobacz zwiastun serialu o historii Zodiaka, seryjnego mordercy

Gary L. Stewart długo poszukiwał biologicznego ojca, który porzucił go w dzieciństwie. Tatą okazał się... Zodiak, seryjny morderca, który na przełomie lat 60. i 70. polował na swoje ofiary w okolicach San Francisco. Ten morderca stał się częścią miejskich legend, postrachem ulic, a jego tajemnicza historia pozostała nierozwiązana. Zodiak przyznał się do pozbawienia życia 37 osób, a informacje o swych zbrodniach wyjawiał w zaszyfrowanych listach przesyłanych do prasy (Examiner, Chronicle, Times-Herald). Opowiadał o uniesieniach i ekscytacji, które towarzyszyły tym czynom. 50 lat minęło, a Zodiak nie został złapany.

Kilka lat temu powstała książka skupiona na postaci tego seryjnego mordercy; szybko stała się bestsellerem. Gary L. Stewart wraz z Susan Mustafą, dziennikarką, opowiedział o śledztwie przeprowadzonym na własną rękę. Seria The Most Dangerous Animal of All to miniserial oparty na podstawie tego właśnie śledztwa. Składa się on z 4. odcinków, a wyreżyserował go Kief Davidson, nominowany do Oscara za dokument Open Heart (2013). Jego produkcja zadebiutuje 7 marca na platformie Hulu.

Zobaczcie zwiastun: