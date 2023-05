The Movie Critic - Quentin Tarantino ujawnia nowe szczegóły swojego ostatniego filmu

fot. zrzut ekranu/YouTube Jimmy Kimmel Live

Ostatni film w karierze reżyserskiej Quentina Tarantino nosi tytuł The Movie Critic. Jakiś czas temu poznaliśmy informacje, że scenariusz do tego tytułu jest już gotowy, a obecnie trwa etap preprodukcji, czyli przygotowania do pracy na planie, która ma ruszyć jesienią 2023 roku.

Dowiedzieliśmy się wtedy jedynie, że historia ma być osadzona w latach 70. w Los Angeles i ma skupiać się na kobiecie, tytułowej krytyczce filmowej. Spekulowano, że bohaterką może być Pauline Kael, która jest uważana za jedną z najbardziej wpływowych krytyczek filmowych w historii. Teraz jednak mistrz filmowego postmodernizmu w rozmowie z Deadline ujawnił nieco więcej informacji.

Tarantino przyznał, że faktycznie jego film będzie opowiadał o krytyku filmowych z lat 70., ale podkreślił, że nie będzie to Pauline Kael z New Yorkera. Zamiast tego będzie to oparte na człowieku, który naprawdę istniał, ale nie był sławny i pisał recenzje filmowe do magazynu... porno. Reżyser wspomina, jak jako nastolatek obsługiwał automaty z magazynami porno. Były zbyt obrzydliwe, żeby je czytać, ale był jeden szmatławiec, który miał naprawdę interesującą stronę poświęconą filmom. Nie chciał jednak ujawnić tytułu magazynu, ale w filmie Tarantino będzie się on nazywał The Popstar Pages.

Pisał o filmach głównego nurtu i był krytykiem z drugiego planu. Myślę, że był bardzo dobrym krytykiem. Był cyniczny jak diabli. Jego recenzje były skrzyżowaniem wczesnego Howarda Sterna i tego, czym mógłby być Travis Bickle [postać Roberta DeNiro w Taksówkarzu], gdyby był krytykiem filmowym.

Sony

Tarantino dodaje, że wspomniany krytyk lubił pisać ostro, używać obelg (nawet rasistowskich), ale jego teksty były naprawdę zabawne. "Był niegrzeczny jak diabli" - wspomina reżyser. Dodaje również, że pisał jak 55-latek, chociaż dożył ledwie trzydziestu kilku lat. Tarantino przeprowadził badania na ten temat i odkrył, że prawdopodobnie powodem śmierci było nadużywanie alkoholu.

Dowiadujemy się także, że na ten moment nikt nie został obsadzony w tej roli. Dodał jedynie, że będzie to ktoś w wieku 35 lat i będzie to aktor, z którym jeszcze nigdy nie współpracował. Ma pewien typ, ale nie chce niczego zdradzać w tym momencie. Podkreśla, że będzie to osoba urodzona w Stanach Zjednoczonych.