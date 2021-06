AMC+ ogłosiło daty premier i pokazało nowe zdjęcia. Co warto obejrzeć w lipcu?

Fot. AMC

Amerykańska platforma AMC+ ogłosiło daty premier w USA takich produkcji jak The North Water, filmu Archenemy, retellingu The Beast Must Die, Ultra City Smiths i wreszcie serii The Walking Dead: Origins, która skupia się na ulubionych przez fanów bohaterach, którzy pojawili się na przestrzeni trwania serialu. Pokazało też zdjęcia, na podstawie których możemy zobaczyć, jak zapowiada się jeden z nich. Na co warto czekać w lipcu?

The North Water to miniserial składający się z pięciu części na podstawie bestsellerowej powieści Iana McGuire'a o tym samym tytule. W głównej roli zobaczymy Colina Farrela jak Henry'ego Draxa, zabójcę bez poczucia moralności, który wyrusza na wyprawę wielorybniczą na Arktykę z byłym chirurgiem wojskowym Patrickiem Sumnerem, granym przez Jacka O'Connella. Produkcja jest tworzona, reżyserowana i produkowana przez Andrewa Haigha. Będzie mieć premierę 15 lipca na AMC+.

Archenemy to za to superbohaterski film, którego głównym bohaterem jest Max Fist, grany przez Joe'go Manganiello. Mężczyzna utrzymuje, że stracił swoje moce po przybyciu do innego świata. Formuje drużynę z nastolatkiem o imieniu Hamster, żeby pozbyć się agresywnego syndykatu narkotykowego. Produkcja miała swoją premierę kinową w tamtym roku, a stremowana będzie po raz pierwszy na AMC+ 1 lipca.

The Beast Must Die to dramat i współczesny retelling książki Nicholasa Blake'a o tym samym tytule. Zagrają w nim Cush Gumbo, Jared Harris i Billy Howle. Serial będzie skupiał się wokół kobiety, która zaczyna śledztwo w sprawie śmiertelnego potrącenia swojego syna, ponieważ policja nie potrafiła tego zrobić. Bohaterka przyłącza się do rodziny mężczyzny, którego podejrzewa o zabicie swojego dziecka. Jej śladami podąża detektyw Nigel Strangeways, który wierzy w jej wersję historii. Produkcja będzie miała premierę 5 lipca.

Ultra City Smiths to animacja poklatkowa, która opowiada o śledztwie dwóch detektywów w sprawie sławnego magnata. Bohaterowie będą za wszelką cenę starać się zwalczyć korupcję w mieście. Obsada głosowa jest już ustalona, z takimi nazwiskami jak Kristen Bell czy Dax Shepard. Produkcja będzie miała premierę 22 lipca.

The Walking Dead: Origins będzie za to miało premierę 15 lipca, przed premierą 11 sezonu The Walking Dead.

Poniżej można zobaczyć zdjęcia do The North Water.

The North Water