The OA - dlaczego anulowano serial? Była wiceprezes Netflixa udziela odpowiedzi

The OA był chwalonym przez krytyków i lubianym przez widownię serialem od Netflixa, którego emisja zakończyła się w 2019 roku po dwóch sezonach. Mimo licznych petycji pełnych nadziei na wskrzeszenie serialu czy informacjach o fanach udających się na strajk głodowy z powodu zakończonej produkcji, nie zapowiada się na to, żeby powstał kolejny sezon.

Brit Marling, która grała główną rolę i jednocześnie współtworzyła serial, wypowiedziała się na jego temat z okazji promowania swojej innej produkcji Morderstwo na końcu świata, która swoją premierę będzie miała 14 listopada 2023 roku. Odniosła się między innymi do tego w jaki sposób branża była destabilizowana w ciągu ostatniej dekady. Brit Marling uważa przede wszystkim, że: "Anulowanie OA było pokłosiem zepsutego modelu biznesowego." Był to również znak dla niej, który znalazł odzwierciedlenie w rzeczywistości po tym jak pandemia skłoniła wielu studiów do inwestowania w streaming:

Przestrzeń została zaburzona i spora część siły kreatywnej i marketingowej została przeniesiona właśnie tam. Musiało się to w końcu zestalić w coś, co w wielu miejscach jest zepsutym modelem biznesowym, o wiele gorszym niż wcześniej.

Była wiceprezes od oryginalnej zawartości w Netflixie, Cindy Holland, także wypowiedziała się na temat anulowanego serialu:

Ten serial miał rozmach i ambicję, a przez to również niemały budżet. Stało się jasne, że projekt będzie w dalszej perspektywie nieopłacalny dla Netflixa w tej formie i w tamtym czasie. Było to dla nas przygnębiające doświadczenie, tak samo jak dla publiczności.

The OA - fabuła

Fabuła serialu skupia się na niewytłumaczalnym powrocie Prairie Johnson. Dziewczyna zaginęła 7 lat wcześniej, była wtedy niewidoma. Teraz wraca do domu, ma około 20 lat i w pełni przywrócony wzrok. Wielu ludzi uważa, że to cud, inni podejrzewają, że Prairie może być niebezpieczna...