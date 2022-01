The Offer - nowe zdjęcia. Kulisy powstawania kultowego Ojca Chrzestnego

Źrodło: Paramount+

The Offer to nowy serial Paramount+ o kulisach powstawania Ojca Chrzestnego, który pozwoli fanom powrócić do kultowego filmu gangsterskiego z 1972 roku. Zostanie oparty na wspomnieniach Ala Ruddy'ego, który był producentem widowiska. Będzie składać się z dziesięciu odcinków i zostanie napisany przez Nikki Toscano, a także nominowanego do Oscara scenarzystę Michaela Tolkina. Entertainment Weekly opublikowało nowe zdjęcia, promujące tytuł. Zobaczcie, jak się prezentują.

Na zdjęciach możemy zobaczyć między innymi Francisa Forda Coppolę (Dan Fogler) i producenta Alberta S. Ruddy'ego (Miles Teller) na planie filmu, a także Roberta Evansa (Matthew Goode). Jedna z fotografii skupia się na Bettye McCartt (Juno Temple), która została opisana jako sekretarka Ruddy'ego i jego prawa ręka. Inny obraz pokazuje Joe Colombo (Giovanni Ribisi), którego misją było przerwanie kręcenia filmu.

The Offer - zdjęcia promujące serial Paramount+

The Offer

Ojciec Chrzestny z 1972 roku ma mieć limitowaną premierę kinową 25 lutego 2022 roku, zaś The Offer ma zadebiutować na Paramount+ 28 kwietnia.

