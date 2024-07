Źródło: materiały prasowe

W przypadku bohaterów sitcomów, ciężko znaleźć postać, która wyróżniałaby się bardziej od Michaela Scotta, granego przez Steve'a Carella. Ten apodyktyczny szef pełnił funkcję menadżera oddziału firmy Dunder Mifflin w Scranton przez siedem sezonów amerykańskiego Biura (The Office). Występ Carella skutecznie zapoczątkował jego karierę w Hollywoodzie, a odgrywana przez niego postać zapisała się w historii popkultury (i memów). Okazuje się, że obsadzenie aktora w tej roli wcale nie było oczywistością. W rzeczywistości rywalizował o to z Bobem Odenkirkiem, znanemu widzom jako Saul Goodman w Breaking Bad i Zadzwoń do Saula.

The Office - Bob Odenkirk o roli Michaela Scotta

Jenna Fischer oraz Angela Kinsey, odtwórczynie Pam i Angeli w The Office, prowadzą podcast Office Ladies, w którym opowiadają głównie o wszelkich ciekawostkach związanych z serialem. W najnowszym odcinku zaprosiły Odenkirka, który ujawnił powód, dla którego mógł przegrać z Carellem w castingu do roli. Aktor uważa, że jest zbyt poważny, aby grać w komedii.

- Jestem, w dziwny sposób, bardzo poważną osobą jak na kogoś występującego w komedii. Jestem wyjątkowo poważny i... to jeden z powodów, dla których uważam, że Steve Carell dostał tę rolę. Myślę, że wnoszę ze sobą trochę za dużo powagi. I tak po prostu jest. Nic nie mogę na to poradzić poza odgrywaniem innych ról, gdzie jest to przydatne.

Mimo że Odenkirk nie zdobył roli Michaela Scotta, ostatecznie miał szansę pojawić się w The Office. W pewnym momencie ostatniego sezonu Pam rozmawia z kierownikiem firmy z branży nieruchomości w Filadelfii. Kieruje nią postać o imieniu Mark Franks, grany przez Odenkirka.

