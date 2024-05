The Office: czy Steve Carell pojawi się w nowym serialu? Jednoznaczna odpowiedź

Fot. Materiały prasowe

Niedawno pisaliśmy, że powstanie kolejne The Office. Greg Daniels (twórca amerykańskiej wersji serialu) i Peacock pracują nad projektem, który nie ma być restartem, a czymś w rodzaju spin-offu. Jednak choć akcja ma rozgrywać się w tym samym uniwersum, to nie ma co liczyć na to, że na ekranie ponownie pojawi się Steve Carell w roli ikonicznego Michaela Scotta.

Aktor powiedział w rozmowie z The Hollywood Reporter:

Będę go oglądał, ale nie pojawię się na ekranie. To coś nowego i naprawdę nie ma żadnego powodu, by moja postać pojawiła się w czymś takim.

Jak widać, Steve Carell nie pojawi się w nowym serialu The Office. Mimo to, aktor jest podekscytowany tym, co przygotował Greg Daniels ze swoją ekipą.

Domhnallem Gleesonem Pacjencie Ale naprawdę jestem tym podekscytowany, brzmi jak świetny pomysł. Uwielbiam ten koncept - akcja będzie rozgrywać się prawdopodobnie w upadającej firmie wydawniczej. Już wcześniej pracowałem z, który gra główną rolę, graliśmy razem w. Jest świetnym aktorem i naprawdę bardzo miłym facetem. Myślę, że to może być coś świetnego.

Nowy serial ze świata The Office ma rozpocząć produkcję latem 2024 roku. Peacock zamówiło 10 odcinków. Oprócz Gleesona w produkcji wystąpi także Sabrina Impacciatore.

