Nowe The Office oficjalnie zamówione przez Peacock. Wiemy, gdzie będzie rozgrywać się akcja serialu

fot. NBC

Nowa wersja The Office powstanie. Platforma Peacock należąca do NBCUniversal oficjalnie zamówiła pierwszy sezon serialu. Jak wiemy z poprzednich doniesień, nie będzie to restart, ale coś w rodzaju spin-offu - nowa produkcja będzie istnieć obok oryginalnej w tym samym świecie. Tym samym Dunder Mifflin nie zostanie wymazany, ale do tego uniwersum dołączy nowa firma, którą poznamy w nadchodzącym serialu.

The Office - szczegóły fabuły

Tym razem ekipa dokumentalna, która uwieczniła pracowników oddziału firmy papierniczej w Scranton, będzie szukać nowego tematu dla porywającej historii. Ich wybór padł na historyczną gazetę ze Środkowego Zachodu Ameryki oraz jej wydawcę, próbującego ożywić sprzedaż przy pomocy reporterów-wolontariuszy.

W głównych rolach zobaczymy Domhnalla Gleesona i Sabrinę Impacciatore. Ich role pozostają tajemnicą. Ekipa planuje wejść na plan nowego The Office w lipcu tego roku.

O serialu wypowiedziała się Lisa Katz, prezes NBCUniversal Entertainment:

Minęło ponad dziesięć lat od wyemitowania ostatniego odcinka The Office w NBC, a uznany serial komediowy nadal zyskuje popularność i zdobywa nowe pokolenia fanów w Peacock. We współpracy z Universal Television i prowadzony przez zespół kreatywny Grega Danielsa i Michaela Komana, ten nowy serial osadzony w uniwersum Dunder Mifflin przedstawia nową obsadę postaci w świeżym otoczeniu gotowym do komediowego podejścia do opowiadania historii: w gazecie codziennej.

Greg Daniels, twórca amerykańskiej wersji The Office, współtworzy nowy serial wraz z Michaelem Komanem. Obaj są producentami wykonawczymi wraz z Rickym Gervaisem i Stephenem Merchantem, którzy stworzyli oryginalną brytyjską wersję serialu, a także Howardem Kleinem, Benem Silvermanem i Banijay Americas.