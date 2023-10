The Office - powstaje reboot? Pomysłodawca serialu komentuje: "Fanom wciąż zależy"

Fot. Materiały prasowe

The Office (Biuro) to jeden z najpopularniejszych sitcomów na świecie. Mimo, że finałowy odcinek zadebiutował dekadę temu, serial wciąż zbiera ogromną rzeszę fanów. Niedawno pojawiły się nowe doniesienia o stworzeniu reboota produkcji, za którego miał odpowiadać Greg Daniels, pomysłodawca i producent wykonawczy. Mężczyzna postanowił skomentować te doniesienia.

The Office - Greg Daniels o ewentualnym reboocie serialu

Daniels wypowiedział się o pogłoskach w rozmowie z Colliderem. Nie zdradził zbyt wiele, ale jednocześnie nie zaprzeczył plotkom. Wspominał głównie o entuzjastycznym zachowaniu fanów Biura.

- Cóż, myślę, że to bardzo spekulacyjne. To świetnie, że zrobiło się zamieszanie wokół zaledwie jednej linijki w tekście Pucka. Świadczy to o tym, że fanom nadal bardzo zależy na tym serialu. Natomiast, kiedy będzie coś do ogłoszenia, na pewno to zrobię.

