The Outer Worlds znów zabierze nas w kosmos. Gra doczeka się dodatków

Grając w The Outer Worlds nie sposób było nie zauważyć kilku planet, na które nie można było się dostać. Sądzono, że mogło mieć to zadanie stworzenie świata większego, niż jest on w rzeczywistości. Teraz już wiemy, że chodziło o dodatki. Te zostały zapowiedziane przez twórców i najprawdopodobniej to właśnie w DLC udamy się na zablokowanych wcześniej lokacji.

Obsidian poinformował, że w nadchodzącym 2020 roku mamy się spodziewać fabularnych dodatków do gry. Szczegóły nie zostały ujawnione. Niemniej cieszy fakt, że znakomita historia ukazana w tej produkcji doczeka się rozszerzenia.

The Outer Worlds na rynku ukazało się pod koniec października i okazało się świetną produkcją - docenianą zarówno przez recenzentów, jak i graczy. Nam również gra się spodobała, a podsumowaliśmy ją takimi słowami:

The Outer Worlds to doskonała gratka dla każdego miłośnika gatunku. Jest odrobinę za krótka, jak na RPG, ale czas gry wynagradza nam fabuła i rozgrywka. To w końcu tytuł od Obsidian, więc wiadomo było, czego można się spodziewać. I co najważniejsze, wszelkie oczekiwania zostały spełnione.