The Right Stuff - nie będzie 2. sezonu. Serial skasowany

Disney+

Jak donosi portal Deadline.com, platforma streamingowa Disney+ podjęła decyzję o skasowaniu The Right Stuff po emisji pierwszego sezonu. Oznacza to, że jest to pierwszy serial w historii Disney+, który nie zostanie kontynuowany.

Warner Bros. Television odpowiada za realizację serialu. Podjęli decyzję, że będą starali się znaleźć dla niego nowy dom. Według dziennikarzy ich naturalnym celem będzie telewizja TNT albo platforma HBO Max. Problemem są kontrakty z obsadą, które w ten weekend się kończą i będą mogli szukać nowych posad. WBTV poprosiło o dwutygodniowe przedłużenie na czas szukania nowego domu dla potencjalnego 2. sezonu.

Deadline relacjonuje, że decyzją o kasacji była efektem długich dyskusji pomiędzy WBTV oraz Disney+. Analizowane były pomysły, wśród których jest skupienie na nowej misji z lat 80. z kompletnie inną obsadą. Głównym powodem jednak był brak sukcesu, bo The Right Stuff nigdy nie osiągnął pożądanej popularności oraz ani raz unie wszedł do TOP 10 wyników oglądalności w VOD według firmy Nielsen.

Główne role grali Patrick J. Adams i Jake McDorman. Pierwszy sezon miał 8 odcinków i opowiadał zamkniętą historię.