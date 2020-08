The Right Stuff - zwiastun serialu. Historia pierwszych astronautów

Disney+

W sieci pojawił się pierwszy oficjalny zwiastun serialu National Geographic i Disney+ The Right Stuff. Produkcja została oparta na książce Toma Wolfe'a o tym samym tytule i będzie składać się z ośmiu odcinków.

Akcja nadchodzącej amerykańskiej serii rozgrywać będzie się ubiegłym wieku, kiedy to trwa wyścig kosmiczny pomiędzy Stanami Zjednocznymi a ZSSR. The Right Stuff skupi się na ukazaniu losów elitarnych astronautów, biorących udział w programie Merkury 7, którzy z dnia na dzień stali się swoistymi celebrytami. Producentem wykonawczym oraz showrunerem serialu jest Mark Lafferty.

W obsadzie The Right Stuff znaleźli się Jake McDorman (Murphy Brown), Michael Trotter, Patrick J. Adams (W garniturach), James Lafferty (Pogoda na miłość), Aaron Staton (Mad Men), Colin O'Donoghue (Dawno, dawno temu) a także Micah Stock.

The Right Stuff - oficjalny zwiastun

Amerykańska premiera The Right Stuff odbędzie się na platformie Disney+ 9. października 2020. Sam zaś Disney+ będzie najprawdopodobniej dostępny w Polsce w 2021 roku.