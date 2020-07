The Right Stuff - fragment serialu. Historia pierwszych astronautów

Disney+

The Right Stuff to serial oparty na książce Toma Wolfe'a z 1979 roku. Opowiada on prawdziwą historię początków kosmicznego programu w USA i jego pierwszych astronautów. Podczas Comic-Con 2020 opublikowano pierwszy fragment.

W obsadzie są Patrick J. Adams, Jake McDorman, Colin O'Donoghue, Michael Trotter, Aaron Staton, Micah Stock, James Lafferty, Nora Zehetner, Shannon Lucio, Eloise Mumford, Eric Ladin and Patrick Fischler

Historia rozgrywa się w 1959 roku. NASA zostaje powołana i ma wielkie zadanie wysłania człowieka w kosmos. Inżynierowie natomiast twierdzą, że będą potrzebować dekad, aby to osiągnąć, ale rząd daje im tylko dwa lata. Projekt Mercury werbuje rekrutów i szkoli pierwszych siedmiu astronautów.

The Right Stuff - premiera jesienią 2020 roku.