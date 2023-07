The Settlers: New Allies trafi na konsole szybciej, niż się spodziewaliście

fot. Ubisoft

The Settlers: New Allies trudno uznać za szczególnie udany powrót tej kultowej serii. Najnowsza odsłona była krytykowana za nudną, powolną rozgrywkę, wprowadzone ułatwienia, a także liczne błędy i problemy techniczne. Prawdopodobnie to właśnie przez to zdecydowano się opóźnić premierę wersji konsolowej. Miała ona pojawić się na sklepowych półkach w marcu, ale na kilka dni przed planowanym debiutem zdecydowano się przenieść go na inny, niesprecyzowany termin. Okazuje się jednak, że oczekiwanie na port na konsole PlayStation, Xbox i Nintendo Switch dobiega już końca.

Jak ujawniono na oficjalnym profilu gry na Twitterze, New Allies zadebiutuje na konsolach już 4 lipca o północy.

https://twitter.com/TheSettlersEN/status/1675837004855095296

