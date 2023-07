The Last of Us: Part 3 coraz bliżej? Znani insiderzy ujawniają szczegóły

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Dwie odsłony The Last of Us nie tylko zebrały bardzo wysokie oceny w branżowych mediach, ale także świetnie się sprzedały. Zapowiedź kontynuacji wydaje się być jedynie kwestią czasu, ale do sieci już teraz zaczęły trafiać nieoficjalne plotki i przecieki na temat trzeciej odsłony cyklu. Ujawnili je dobrze znani insiderzy, którzy w przeszłości już wielokrotnie udowadniali swoją wiarygodność: DanielRPK i ViewerAnon.

DanielRPK opublikował na swoim Patreonie wpis, w którym zamieścił pierwsze szczegóły na temat fabuły. Część historii ma skupiać się na grupie osób mieszkających w wiktoriańskim domu, który znajduje się gdzieś na obrzeżach postapokaliptycznego miasta. W skład owej grupy ma wchodzić pięć nowych postaci: Lucas, Mason, Val, Ezra oraz Gracis.

Insider zapewnił również krótkie opisy bohaterów.

Lucas to uprzejmy ocalały, który nawiązuje relację z inną młodą osobą i będzie musiał pokazać swoją mroczną stronę.

Val to kobieta, liderka grupy.

Ezra ma rozpocząć walkę o przywództwo i będzie próbował przejąć dom z rąk Val.

Mason jest byłym żołnierzem, który będzie toczył wewnętrzny konflikt: będzie musiał zdecydować pomiędzy lojalnością wobec Ezry, a lojalnością wobec domu.

Gracis to kobieta w wieku od 18 do 25 lat.

ViewerAnon uspokoił jednak fanów serii i na swoim Twitterze napisał, że w Part 3 nie zabraknie Ellie. Bohaterka znana z poprzednich odsłon ma powrócić w sequelu, a jej rola ma być "co najmniej tak duża, jak w Part 2". Dodał on również, że w tym roku maja rozpocząć się "duże nagrania", ale nie ujawnił szczegółów. Nie wiadomo czy chodzi o sesje motion capture, nagrania głosu, czy też coś jeszcze innego.

