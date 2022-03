The Settlers - premiera ponownie opóźniona. Ubisoft reaguje na krytykę po beta-testach

Ubisoft ponownie nie ma zbyt dobrych wiadomości dla fanów serii o osadnikach. Firma poinformowała, że jej nadchodząca odsłona, The Settlers, nie zadebiutuje zgodnie z planem, czyli 17 marca. Premierę zdecydowano się przesunąć na inny, nieokreślony jeszcze termin z uwagi na krytykę, która spadła na tę grę po jej niedawnych beta-testach.

Na oficjalnej stronie Ubisoftu pojawił się komunikat, w którym poinformowano o dokładnych przyczynach opóźnienia.

Niedawna zamknięta beta była świetną okazją, by wszyscy uczestnicy dzielili się cennymi komentarzami dotyczącymi obecnego stanu gry i chcielibyśmy podziękować Wam za udział. Przeglądając tę krytykę jasnym stało się, że jakość nie jest jeszcze zgodna z naszą wizją. Z tego też powodu podjęliśmy decyzję o przesunięciu premiery gry na późniejszy termin.

Dodatkowy czas zostanie wykorzystany do usprawnienia gry i uczynienia jakości naszym głównym priorytetem. W odpowiednim czasie będziemy informować Was o kolejnych szczegółach i kamieniach milowych dla The Settlers.