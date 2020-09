Koniec The Walking Dead. 11. sezon będzie ostatnim. Co dalej z uniwersum?

AMC

The Walking Dead oficjalnie zakończy się po nadchodzącym 11. sezonie. Stacja AMC zdecydowała się stworzyć widzom długie pożegnanie: ostatni sezon będzie składać się z 24 odcinków. Pierwsze dwanaście epizodów wyemitowanych zostanie w 2021 roku, a kolejna połowa w 2022 roku.

To jednak nie koniec przynajmniej dla części bohaterów. AMC potwierdziło powstanie dwóch nowych spin-offów: jeden koncentrujący się na postaci Daryla (Norman Reedus) i Carol (Melissa McBride), a także drugi stworzony w formie antologii, ale szczegóły nie są na razie znane. Za pierwszą z tych produkcji odpowiadać będzie showrunnerka The Walking Dead, Angela Kang oraz Scott M. Gimple. Produkcja ma pojawić się w 2023 roku.

Przypomnijmy, że 11. sezon serialu miał zadebiutować w tym roku, ale pandemia koronawirusa doprowadziła do opóźnienia premiery. Z tego też względu stacja AMC postanowiła stworzyć dodatkowe sześć odcinków, które zaliczone zostaną do 10. sezonu i pojawią się na początku 2021 roku. Fani mogą zatem oczekiwać jeszcze 30 odcinków z głównej serii The Walking Dead.

źródło: AMC