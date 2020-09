The Walking Dead: World Beyond - nowy dynamiczny zwiastun serialu

fot. Sarah Shatz/AMC

The Walking Dead: World Beyond opowie o grupie młodzieży, która opuszcza swój dom i wyrusza w podróż przez świat opanowany przez zombie. Młodzi bohaterowie stawią czoła nowym zagrożeniom, żywym i martwym. Serial jest spin-offem The Walking Dead, który pokaże nową stronę apokalipsy zombie. Będzie liczył dwa sezony. Twórcami serialu są Scott Gimple i Matthew Negrete, który pełni też rolę showrunnera.

Tym co najbardziej ekscytuje w tym serialu są oczywiście nowe postacie. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy takich bohaterów. Zobaczymy perspektywę młodego człowieka, które będzie świeżym spojrzeniem. Ludzie bez problemu będą mogli zacząć oglądać ten serial, ponieważ rozpoczynamy nową historię. Jednocześnie będziemy ją budować w oparciu o to, co widzieliśmy już w pozostałych serialach - powiedział Negrete.

W nowym, pełnym akcji zwiastunie od AMC możemy zobaczyć głównych bohaterów: Iris (Aliyah Royale), Hope (Alexa Mansour), Eltona (Nicolas Cantu) i Silasa (Hal Cumpston). Po raz kolejny możemy dostrzec na helikopterze tajemniczy symbol trzech kółek, którego znaczenie ma zostać wyjaśnione w The Walking Dead: World Beyond. Serial ma stanowić pewnego rodzaju pomost między The Walking Dead, a filmami o Ricku Grimesie.

The Walking Dead: World Beyond - zwiastun

Premiera pierwszego odcinka The Walking Dead: World Beyond zaplanowana jest na 4 października 2020 roku. Tego samego dnia tuż przed nim zostanie wyemitowany finałowy odcinek 10. sezonu The Walking Dead.