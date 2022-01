The Walking Dead 11B - zwiastun zapowiada przelew krwi. Rozgrzewa oczekiwanie fanów

fot. materiały prasowe

The Walking Dead zapowiada emocjonujący powrót z nowymi odcinkami. Krwawy zwiastun sezonu 11B wygląda obiecująco i najpewniej emocje w finałowym sezonie będą jedynie rosnąć. Trailer zapowiada Lauren Cohan, czyli serialowa Maggie.

Widzimy w zwiastunie, że centralnym wątkiem będzie konflikt, a może nawet już otwarta wojna ze Wspólnotą, która przewyższa ich liczebnie i pod względem sprzętu. Czy bohaterowie będą w stanie współpracować, by przetrwać? To pytanie szczególnie wydaje się ciekawe w kontekście relacji Maggie z Neganem, do której trailer również nawiązuje.

The Walking Dead 11B - zwiastun

W obsadzie są m.in. Norman Reedus, Lauren Cohan, Melissa McBride czy Jeffrey Dean Morgan. Sezon 11B ma liczyć 8 odcinków. Finałowy epizody pojawią się w sezonie 11C, który pojawi się jesienią 2022 roku.

To jednak nie koniec uniwersum.W planach są kolejne seriale, między innym spin-off o postaciach Daryla i Carol, w którym ponownie zagrają Norman Reedus i Melissa McBride.

The Walking Dead 11B - polska premiera 14 lutego 2022 roku na kanale FOX.