The Walking Dead - Robert Kirkman i inni producenci pozywają AMC. Będą walczyć o miliony dolarów

fot. AMC

Serial The Walking Dead zakończy się w najbliższy poniedziałek, ale batalia o duże pieniądze związane z tą postapokaliptyczną produkcją potrwa jeszcze przez dłuższy czas. Od 2017 roku sąd dwa razy odrzucał roszczenia przeciwko AMC, których domagali się byli producenci serialu - Robert Kirkman (twórca komiksu Żywe trupy), Gale Anne Hurd, David Alpert, Charles Eglee i Glenn Mazzara (były showrunner serialu). Twórcy nie poddają się i złożyli kolejny pozew przeciwko tej amerykańskiej stacji telewizyjnej.

14 listopada 2022 roku producenci złożyli nowy pozew o naruszenie umowy o udziale w zyskach. Odszkodowanie ma wynosić 200 milionów dolarów. W dokumencie piszą o tym, jak pomimo tego, że AMC wykorzystała pomysły i usługi powodów, aby zarobić miliardy na franczyzie The Walking Dead, to wykorzystało definicję MAGR tak, że w swojej pierwotnej formie nie wypłaciłoby powodom ani jednego dolara udziału w zyskach. MAGR to przychody z seriali telewizyjnych, transmisji strumieniowych lub filmów, które studio otrzymuje, pomniejszone o opłaty dystrybucyjne, wydatki, koszty rozwoju i produkcji.

Gene Page/AMC - © 2017 AMC Film Holdings LLC. All Rights Reserved. // od lewej: Robert Kirkman, Greg Nicotero i Jeffrey Dean Morgan

W pozwie odnieśli się też do sprawy z Frankiem Darabontem, czyli reżyserem i producentem wykonawczym pierwszego sezonu The Walking Dead, który został zwolniony z produkcji w połowie drugiej serii. W 2013 roku złożył pozew do sądu, oskarżając AMC o brak odpowiedniego wynagrodzenia za pracę wykonywaną przy serialu. AMC miało wykorzystywać fakt, że jest jednocześnie producentem i nadawcą popularnego serialu, co umożliwiało im sztuczne zaniżanie wartości produkowanych odcinków. Sprawa toczyła się latami i ostateczniee stacja AMC poszła na ugodę i wypłaciła odszkodowanie w wysokości 200 mln dolarów. Producenci w swoim nowym pozwie napisali, że są uprawnieni do takiego samego traktowania jak Darabont w odniesieniu do jego interesów związanych z MAGR i tej samej wyceny, która łącznie przewyższa roszczenia Darabonta. Kwota ma zostać ustalona podczas procesu.

fot. Gene Page/AMC - © AMC Film Holdings LLC. // Gale Anne Hurd i Andrew Lincoln

Reprezentujący AMC prawnik Orin Snyder w oświadczeniu dla Deadline napisał:

Kolejny pozew oznacza kolejną próbę napisania na nowo ich umów i uzyskania więcej milionów, które już im zapłacono i które zostaną wypłacone w przyszłości za ich udział w zyskach z The Walking Dead. To po prostu kolejne bezsensowne wyłudzanie pieniędzy. Jesteśmy przekonani, że to się nie powiedzie, ponieważ ich poprzednie próby zawiodły.

Z kolei Sheldon Eisenberg, czyli adwokat reprezentujący Roberta Kirkmana mówił, że zostali zmuszeni do złożenia tego pozwu w wyniku dwulicowego traktowania przez AMC ich prawa do udziału w historycznym sukcesie The Walking Dead. Dodał, że zamiast zapewniać producentom korzyści z ugody z Darabontem, co jest zgodne z wyraźnymi warunkami zawartymi w ich kontraktach, działalność twórcza AMC wydaje się obecnie ograniczać do wymyślania nowych sposobów złego traktowania talentów, które są odpowiedzialne za ich sukces w przeszłości.

Rozprawa ma odbyć się w lutym 2023 roku.

fot. AMC