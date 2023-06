The Walking Dead: Dead City - teaser i zdjęcia z 3. odcinka. Maggie i Negan opracowują plan dopadnięcia Chorwata

fot. AMC

W opisie 3. odcinka The Walking Dead: Dead City możemy przeczytać, że podczas opracowywania strategii przez Maggie (Lauren Cohan) i Negana (Jeffrey Dean Morgan) ujawniają się mroczne instynkty. Z kolei Armstrong (Gaius Charles) jest testowany, a Ginny (Mahina Napoleon) wyrusza w śmiałą podróż.

W sieci pojawił się teaser nadchodzącego odcinka, którego tytuł brzmi People Are a Resource (pol. Ludzie są zasobami). To nawiązanie do filozofii Zbawców z The Walking Dead. Oprócz tego, że główni bohaterowie wraz z sojusznikami opracowują plan zaatakowania grupy Chorwata, widzimy też samego złoczyńcę (Zeljko Ivanek), który stworzył arenę do walk z zombie.

The Walking Dead: Dead City - teaser 3. odcinka

Ponadto do sieci trafiły zdjęcia promocyjne z nowego odcinka. Oprócz wspomnianych wyżej aktorów na fotografiach znajdują się Jonathan Higginbotham (Tommaso) i Karina Ortiz (Amaia).

The Walking Dead: Dead City - zdjęcia z 3. odcinka

The Walking Dead: Dead City - sezon 1, odcinek 3

The Walking Dead: Dead City - fabuła

Bohaterowie trafią do postapokaliptycznego Manhattanu, który jest od dawna odcięty od stałego lądu. Rozpadające się miasto jest pełne umarłych i mieszkańców, którzy uczynili Nowy Jork swoim własnym światem pełnym anarchii, niebezpieczeństw, piękna i terroru. Podczas pobytu w mieście Maggie i Negan spotykają rodowitych nowojorczyków, uciekają przed szeryfem ze skomplikowaną przeszłością, ścigającego okrytego złą sławą zabójcę. Ale gdy duet zagłębia się w otchłanie miasta opanowanego przez szwendaczy staje się jasne, że traumy z ich burzliwej przeszłości mogą okazać się równie wielkim zagrożeniem, jak niebezpieczeństwa teraźniejszości.

The Walking Dead: Dead City - premiera 3. odcinka 2 lipca na amerykańskim kanale AMC.