The Walking Dead - film Eternals z MCU miał wpływ na budowę sezonu 10B

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W 9. odcinku 10. sezonu The Walking Dead dwie postacie zniknęły pod gruzami zawalającej się jaskini - Magna oraz Connie grana przez Lauren Ridloff. Nie wiadomo, czy na pewno kobiety zginęły, ale Angela Kang, showrunnerka serialu, potwierdza, że na określone decyzje fabularne miał wpływ film The Eternals z MCU.

Powodem jest fakt, że Lauren Ridloff gra w Eternals dużą rolę postaci zwanej Makkari, więc tym samym nie była dostępna przez kilka miesięcy, by dalej grać Connie w The Walking Dead w czasie kręcenia sezonu 10B. Makkari będzie pierwszą głuchoniemą postacią w historii MCU i zagra ją aktorka, która naprawdę nie mówi i nie słyszy.

- To bardzo słuszna obserwacja. Zgadza się, miało to znaczenie i sądzę, że dobrze to wpłynęło na historię. Dzięki temu mamy ciekawy rozwój relacji Carol z Darylem, a Connie jest postacią, która u obojga wywołuje emocje. Dlatego, gdy czasem trzeba coś zmienić, aby pomóc aktorom, wychodzi to na dobre - wyjaśnia Angela Kang.

Przypomnijmy, że w obsadzie filmu Eternals są także Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Kit Harington, Richard Madden i Gemma Chan.

Eternals - premiera w listopadzie 2020 roku.

fot. AMC

Zobacz także: Spoilery Spoilery

Kim są komiksowi Eternals?