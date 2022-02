The Walking Dead - kolejne zdjęcia z sezonu 11B. Daryl, Carol i Ezekiel

Zbliża się premiera sezonu 11B The Walking Dead, w którym bohaterowie zmierzą się ze Żniwiarzami oraz nową grupą złoczyńców. Ponadto Wspólnota nawiąże kontakt z Alexandrią, a do gry wejdzie nowa komiksowa postać grającą gubernatorkę tej społeczności - Pamela Milton (Laila Robins).

W sieci pojawiły się kolejne zdjęcia z nadchodzących odcinków The Walking Dead. Tym razem możemy na nich zobaczyć Daryla (Norman Reedus), Eugene'a (Josh McDermitt), Ezekiela (Khary Payton), Carol (Melissa McBride) oraz Sebastiana Miltona (Teo Rapp-Olsson) z Mercerem (Michael James Shaw). 6 nowych fotografii znajduje się na początku galerii.

Zobaczcie też plakat promujący powrót The Walking Dead, który będzie mieć premierę w USA już 13 lutego na platformie AMC+.

Who is ready for the return of #TWD this Sunday on @AMCPlus? pic.twitter.com/D0lcLAN4fU

— The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) February 10, 2022