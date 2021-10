The Walking Dead: Nowy świat - teaser i zdjęcia z 3. odcinka. Nowe postacie i powrót Eltona

fot. AMC

Drugi sezon The Walking Dead: Nowy świat, którego akcja rozgrywa się 10 lat po rozpoczęciu się apokalipsy zombie, nabiera rozpędu. W opisie trzeciego odcinka możemy przeczytać, że próba oszustwa doprowadzi do niepewnej sytuacji. Z kolei Huck dostosowuje się do swojego dawnego życia. Otrzyma również ultimatum.

Do sieci trafiły zdjęcia z 3. odcinka. Możemy na nich zobaczyć Alexę Mansour (jako Hope), Joe Holta (Leopold Bennett) i Annet Mahendru (Huck). Na zdjęciach promocyjnych znajdują się również nowi aktorzy: Madelyn Kientz (Asha), Abubakr Ali (Dev) oraz Will Meyers, który zadebiutował w poprzednim epizodzie, wcielając się w Masona.

The Walking Dead: Nowy świat - sezon 2, odcinek 3

Udostępniono również zapowiedź do nadchodzącego odcinka. Pojawiają się w niej Elton oraz Percy, w których wcielają się odpowiednio Nicolasa Cantu i Ted Sutherland.

The Walking Dead: Nowy świat - teaser 3. odcinka

Oprócz wyżej wymienionych aktorów w serialu występują: Aliyah Royale (Iris), Hal Cumpston (Silas), Julia Ormond (Elizabeth), Nico Tortorella (Felix), Jelani Alladin (Will Campbell) i Natalie Gold (Lyla). W produkcji ma pojawić się postać Jadis/Anne, w którą wciela się Pollyanna McIntosh w The Walking Dead.

The Walking Dead: Nowy świat - premiera 3. odcinka 18 października na Amazon Prime Video.