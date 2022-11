The Walking Dead - powstaną kolejne spin-offy serialu? Producent o planach na przyszłość

Uniwersum The Walking Dead coraz bardziej rozbudowuje się i może pochwalić się kilkoma spin-offami. Oprócz zakończonego niedawno serialu flagowego, w 2023 roku premierę będą mieć 8. sezon Fear the Walking Dead, The Walking Dead: Dead City o Maggie i Neganie, The Walking Dead: Daryl Dixon oraz spin-off o Ricku i Michonne. W przeszłości fani mieli okazję oglądać jeszcze dwusezonowy The Walking Dead: Nowy świat, a także Fear the Walking Dead: Dead in the Water oraz odcinki internetowe (The Walking Dead: Red Machete i Fear the Walking Dead: Flight 462). W 2022 roku premierę miał też 1. sezon antologicznego serialu Tales of the Walking Dead.

Okazuje się, że w planach stacji AMC są kolejne projekty. Producent Scott M. Gimple, który odpowiada za treści w uniwersum Walking Dead, w wywiadzie dla AMC Blog powiedział, że ma nadzieję na rozszerzenie świata w kolejnych odcinkach Tales of the Walking Dead, gdzie pojawiłyby się stare postacie, ale też nowi bohaterowie i ich historie, które zostałyby rozwinięte o nowe mitologie i sytuacje.

fot. AMC

Ambicją Gimple'a jest stworzenie większej liczby odcinków Tales... lub limitowanych seriali albo spin-offów, ale w tej chwili koncentrują się na bieżących projektach. Jednak powiedział, że jeśli fani dadzą im trochę czasu to mają nadzieję na to, że będą mogli skupić się na innych bohaterach. Obecnie pracują nad nowymi produkcjami, ale nie w trybie pilnym, ponieważ najpierw chcą wyemitować nadchodzące seriale, a dopiero potem ponownie rozszerzać ten świat.

Producent dodał, że jest bardzo możliwe, że bohaterowie z zakończonego The Walking Dead powrócą lub pojawią się w spin-offach w 2023 roku.

Staramy się zachować ciągłość tego świata. To postacie sprawiają, że The Walking Dead to The Walking Dead. Uwielbiamy te postacie i naprawdę chcę zobaczyć ich więcej i pracować z ich większą liczbą.

