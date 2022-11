The Walking Dead - zakończenie mogło wyglądać inaczej. Co miało się wydarzyć?

fot. AMC

W finałowym odcinku The Walking Dead w końcówce widzowie zobaczyli przeskok czasowy o rok. W nim m.in. dzieci Ricka i Michonne - Judith Grimes (Cailey Fleming) i jej młodszy brat RJ Grimes Jr. (Antony Azor) czekali na swoich rodziców, wyglądając nadchodzącej przyszłości. Okazuje się, że zakończenie miało wyglądać inaczej, ale nakręcony materiał nie został wykorzystany.

Według serwisu Insider akcja miała przenieść się o ponad dekadę do przodu, gdzie dzieci Ricka (Andrew Lincoln), Michonne (Danai Gurira), Aarona (Ross Marquand) i Rosity (Christian Serratos), czyli Judith, Rick Jr. , Gracie i Coco, szukają ocalałych, tak jak ich rodzice w przeszłości. Insider tak opisał tę sekwencję, w którym miało pojawić się nawiązanie do pilotowego odcinka serialu:

Po tym, jak Daryl odjechał, przenosimy się do Freedom Parkway [droga] niedaleko Atlanty, gdzie było kultowe ujęcie jadącego Ricka z pilota. Tam widzimy zmodyfikowanego vana, w którym na przednich siedzeniach znajdują się młoda kobieta i mężczyzna (mający ponad 20 lat). W tej scenie zdajemy sobie sprawę, że to dorosły RJ i Judith. Inne dorosłe wersje dzieci są z tyłu — Coco i Gracie. Są tam, aby eskortować ocalałych z powrotem do ich społeczności, kontynuując dziedzictwo swoich rodziców. Gdy RJ przemawia przez radio, kończy słowami: „Jeśli mnie słyszysz, odpowiedz. Mówi Rick Grimes”. (Tak brzmi jego imię - wypowiada kwestię, którą Rick powiedział w pilocie). Następnie kończymy głosem ocalałego, który odpowiada: "… Halo?"

Osoba, która wyjawiła to alternatywne zakończenie powiedziała, że ta scena pasowała emocjonalnie do serialu, ale była sprzeczna z budowaniem świata Walking Dead przez AMC, który rozszerzy się o trzy nowe spin-offy w 2023 roku. Ta końcówka nie została wykorzystana, ponieważ uznano, że zakończenie z nowymi wersjami postaci, których tak naprawdę nie znamy, nie miało sensu. W innym wywiadzie showrunnerka Angela Kang powiedziała, że posiadali alternatywne zakończenie, ale nie chciała zdradzić jego przebiegu. Przyznała, że pomysł się podobał, ale nie do końca działał, więc to wycięli.

