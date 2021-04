The Walking Dead - powstanie spin-off o Neganie? Aktor potwierdza rozmowy

fot. AMC

Choć serial The Walking Dead zakończy się na 11. sezonie, przyszłość uniwersum prezentuje się obiecująco. Fear the Walking Dead zostało przedłużone na 7. serią i w kwietniu rozpoczęły się prace na planie zdjęciowym. AMC nie podjęło decyzji czy to będzie finałowy sezon czy historia będzie kontynuowana i powstaną kolejne. Potwierdzone są dwa serialowe spin-offy - jeden będzie antologią, a drugi skupi się na postaciach Daryla i Carol. Nakręcone zostaną trzy filmy o Ricku Grimesie. Z kolei The Walking Dead: Nowy świat zakończy się na 2. sezonie.

Do tego grona tytułów może dołączyć spin-off o Neganie. Jeffrey Dean Morgan, który wciela się w tego charyzmatycznego antybohatera potwierdził, że były prowadzone z nim rozmowy na ten temat o czym opowiedział w wywiadzie Conanowi O'Brienowi.

Zdecydowanie o tym rozmawialiśmy. Wydaje mi się, że rozważają kilka różnych pomysłów, ale zdecydowanie miałem rozmowę o możliwości kontynuacji historii Negana. Wiesz, właśnie nakręciliśmy historię "Oto Negan", co jest pewnego rodzaju prequelem do tego, jak Negan stał się tym facetem, a ja zagrałem z moją żoną, co było super.

Jeffrey Dean Morgan zagrał w finałowym odcinku 10. sezonu wraz ze swoją żoną (Hilarie Burton-Morgan), która wcieliła się w... żonę Negana o imieniu Lucille. Również ich 11-letni syn (Gus) wystąpi w 11. serii serialu, gdzie zagra zombie. Ostatni sezon będzie liczyć 24 odcinki.

Negan powróci w 11. sezonie The Walking Dead. Kontynuacja jego historii nie jest niemożliwa, bo postać cieszy się dużą popularnością. Ponadto w komiksie, na którego podstawie powstaje serial, również nie zginął tylko żył na wygnaniu. W 2020 roku został wydany zeszyt Negan Lives! (tutaj możecie przeczytać recenzję), który jest pewnego rodzaju epilogiem i hołdem dla tej postaci. Fabuła też pozostawiła sobie furtkę na ewentualną kontynuację. Spin-off mógłby pójść podobną drogą.

The Walking Dead - premiera 11. sezonu 22 sierpnia 2021 roku w USA.