The Elder Scrolls VI - do premiery jeszcze długa droga. Gra jest nadal na etapie preprodukcji

fot. Bethesda

Wszystkie dotychczasowe informacje jednoznacznie wskazywały na to, że premiera The Elder Scrolls VI nie odbędzie się w najbliższym czasie i na grę trzeba będzie prawdopodobnie poczekać kilka lat. Jeśli jednak łudziliście się, że sytuacja tak naprawdę wygląda inaczej, to mamy złe wieści. Internauci dostrzegli na profilu Fanny Manset z Bethesda Game Studios wzmiankę, że ten wyczekiwany tytuł... w dalszym ciągu znajduje się na etapie preprodukcji.

Pokrywa się to z tym, co ujawniono wcześniej: aktualnie priorytetem dla studia jest Starfield, kosmiczne RPG, które ma zadebiutować w listopadzie 2022 roku na PC oraz konsolach Xbox Series S/X. Dopiero po dostarczeniu na rynek tej produkcji deweloperzy zajmą się rozwojem TES VI.

https://twitter.com/bogorad222/status/1484463011033235456

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.