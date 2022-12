The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution - zwiastun premierowy. Żywe trupy w VR

fot. materiały prasowe

Na platformie Meta Quest 2 zadebiutowała już gra The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution, czyli sequel udanej produkcji z 2020 roku. W dalszym ciągu mamy do czynienia z brutalnym survival-horrorem, w którym grający eksplorują kolejne lokacje, zbierają przedmioty, wykonują zadania i stają oko w oko z nieumarłymi. Wszystko to w wirtualnej rzeczywistości, co jeszcze bardziej potęguje emocje i poczucie zagrożenia ze strony żywych trupów.

Sequel zabiera graczy w nowe, nieznane do tej pory miejsca w wirtualnym Nowym Orleanie. Oczywiście nie zabrakło też kolejnych przeciwników, czy broni, które można wykorzystać, by sobie z nimi poradzić.

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution - zwiastun premierowy

Przypominamy, że w niedalekiej przyszłości The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution ma trafić również na kolejne platformy VR: PC oraz PlayStation VR2.