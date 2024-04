The Watchers – nowy zwiastun. Czworo nieznajomych i tajemnicze potwory w horroze od Ishany Night Shyamalan

fot. Warner Bros. Discovery

Reklama

The Watchers to reżyserski debiut Ishany Night Shyamalan, która poszła drogą ojca i próbuje swoich sił w Hollywood. Za jej pierwszy projekt odpowiada Warner Bros., który właśnie podzielił się drugim zwiastunem filmu. Historia została oparta na powieści A.M. Shine’a o tym samym tytule. Produkcja trafi do kin już niebawem, a teraz możemy zobaczyć kolejną zapowiedź filmu z Dakotą Fanning w roli głównej.

The Watchers - zwiastun

The Watchers – fabuła, obsada i data premiery

Film opowiada historię Miny, 28-letniej artystki, która utknęła w rozległym, niezamieszkałym lesie w zachodniej Irlandii. Kiedy Mina znajduje schronienie, nieświadomie zostaje uwięziona wraz z trzema nieznajomymi, którzy każdej nocy są obserwowani i prześladowani przez tajemnicze stworzenia.

W obsadzie poza Fanning znaleźli się Georgina Campbell, Oliver Finnegan oraz Olwen Fouere. Producentami są M. Night Shyamalan, Ashwin Rajan i Nimitt Mankad, a producentami wykonawczymi Jo Homewood i Stephen Dembitzer.

The Watchers – premiera 7 czerwca 2024 roku.