The Watchers – zwiastun horroru. Reżyserki debiut córki M. Night Shyamalana

Warner Bros. opublikował pierwszy zwiastun The Watchers, czyli debiutu reżyserskiego Ishany Night Shyamalan, córki reżysera takich filmów, jak Szósty zmysł, Split, czy ubiegłorocznego Pukając do drzwi. Produkcja będzie horrorem ze zjawiskami nadnaturalnymi, której historia została oparta na powieści A.M. Shine o tym samym tytule. W swojej twórczości reżyserka inspirowała się dziełami swojego ojca, M. Night Shyamalana, co widać po poniższym zwiastunie jej pierwszego filmu.

The Watchers – zwiastun

The Watchers – o czym jest?

Film opowiada historię Miny, 28-letniej artystki, która utknęła w rozległym, niezamieszkałym lesie w zachodniej Irlandii. Kiedy Mina znajduje schronienie, nieświadomie zostaje uwięziona wraz z trzema nieznajomymi, którzy każdej nocy są obserwowani i prześladowani przez tajemnicze stworzenia.

W głównej roli zobaczymy Dakotę Fanning. W pozostałych rolach zagrali: Georgina Campbell, Oliver Finnegan oraz Olwen Fouere. Producentami są M. Night Shyamalan, Ashwin Rajan i Nimitt Mankad, a producentami wykonawczymi Jo Homewood i Stephen Dembitzer.

The Watchers – premiera 7 czerwca 2024 roku.